世界で活躍する俳優・アーティストの山下智久が5月10日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き役に、海外での挑戦を経て感じたことやプライベートについて語った。途中、番組レギュラーの中島健人がトークに合流。中島の「ロールモデルはいますか」という質問への山下の返答にも注目が集まった。

■「電車乗ります」「恵比寿、出没します」



主演ドラマ「神の雫/Drops of God」(2023年)が国際エミー賞(連続ドラマ部門)を受賞するなど、いまや世界でもその活躍が認められる山下。アイドル活動のかたわら俳優としても「プロポーズ大作戦」(2007年)、「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」シリーズなどヒット作を量産してきた。2020年の独立後は、活動の幅を海外にも広げている。

押しも押されもせぬスターだが、「立ち食いそばよく行きますし、電車にも乗ります」と意外なプライベートを告白。「電車、一人で乗られるんですか？」と驚く林に、「乗ります。社会と離れすぎちゃったら嫌だなと思って」「日比谷線と山手線に登場率高いですね。そうですね、恵比寿...出没率高いかもしれないですね」とざっくばらんに語り、視聴者の度肝を抜いた。

■山Pがロールモデルを持たない理由とは？



そんなトークの最中、番組レギュラーで山下のアイドルの後輩でもある中島が、セット横から登場した。中島は、山下も出演した「野ブタ。をプロデュース」(2005年)を見てアイドルを目指したいと思ったという。

自身も2024年にグループを卒業した中島が山下に聞きたかったのは、ソロ活動を始めた時、怖くなかったのかという質問。山下は「怖いよね、やっぱりそれは。今も怖いよ」と率直に答え、「でも"怖い"っていうのは大事な感情じゃないかなって思ってます、僕は。怖いから、注意して進む。長く仕事することが大事だと思うから、しっかり"怖い"という気持ちを持ちながら進む方が、生存率が上がる気がしてる」と"怖さ"をポジティブに受け止めた。

「ロールモデルにされてる方はいますか？」の質問には、「あんまりロールモデルは決めないほうがいい。先輩に憧れて目指してると、近づいていっちゃう気がして。だから、あえて見ない」ときっぱり。「サーフィンでも、こっちを見ると(見た方向に)自然と行っちゃうんだよね。だから、誰もいないところを見たほうがいい」とサーフィンに例えて語ると、視聴者からも「さらっと名言！」「山P、生き方までカッコいい！」の声が飛び交った。



■「旅は大好きです」「事前に計画は立てない」

独立直後、当時35歳で海外への挑戦を本格的に始めた山下だが、20代半ばから世界を見据えて英語の勉強を続けていた。独立後は、オーディションも「たくさん受けました」と明かし、「受からないんでですよね」「孤独だったんですけど、その孤独が自分を成長させてくれた気がします」と、悔しい思いをにじませる場面も...。

そんな山下が大切にしているのが、"旅に出ること"。「旅は大好きです。旅が自分を成長させてくれるって勝手に思っているので。いろんなものを見て、いろんな文化に触れて」と旅の魅力を語り、「事前に計画は立てないで、なるべく縛られないように、自分を自由にさせておいてあげたい、というのがあって。気の向くまま生きていたいっていうのがあるかもしれない」とも打ち明けた。

番組では、山下の旅仲間だという8年来の友人・ルーカスさんがリモートで登場した。山下について「いろんな人に出会ってきたけど、彼は一番地に足がついている人。一番人間味がある人」「僕の世界観まで変えてくれた人」と語ったルーカスさんに、山下も感激した様子。「僕がずっと心掛けてることをこうして言ってくれるのは本当にうれしいです」と語り、絆をにじませた。



■「思い描く場所に早くたどりつきたい」

さらに番組では、山下の俳優人生に大きな影響を与えた"恩師"、俳優の山粼努からもメッセージが寄せられた。

山粼から「いろんな山下を見てみたい。彼は、悪い人もできるやつなんだな。反感を買うような悪い役もやってほしい」と肉声メッセージが送られると、山下は「僕が迷ってる時に必ず言葉のギフトをくださる」と感極まった様子で語り、恩師の言葉を噛みしめた。

これからの活動について、「自分の思い描いている場所に早くたどりつきたいんです。なりたい自分になってからの時間が長いほうがいいなと思っていて。だから、ちょっと急いでます」とワクワクを抑えきれない様子で語った。

「もっと夢をみてもいいのかな。どんな夢を見てもいいんじゃない？って思ったんで。夢を見られるきっかけになるようなアクションを起こせたらいいなという思いです」とツアーへの意気込みを語ってインタビューを終えた山下に、視聴者からも「山Pもつらい思いや悔しい思いをしてきたと知って勇気もらえた」「英語もマスターして、努力して道を切り開いてる姿に本当に尊敬する」といった声が続々と寄せられていた。

「日曜日の初耳学」＜インタビュアー林修 山下智久編＞はTVerで見逃し配信中。"爪痕残さなきゃ精神"旺盛だったという若手時代の人気ドラマ撮影秘話がたっぷり明かされるほか、海外挑戦への本音も...。「コード・ブルー」シリーズで共演した浅利陽介もVTRで登場し、当時の印象を語る。

（MBSテレビ「日曜日の初耳学」2026年5月10日放送より）

無料見逃し配信はTVerで2026年6月7日(日)まで

インタビュアー林修 山下智久 編！



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「日曜日の初耳学」はMBS/TBS系で毎週日曜よる10時放送。

公式HPはこちら。