MBSコラム
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阿部寛、20代当時の堺雅人に圧倒された過去を告白「うわぁ、この人出てくるんだろうな、と思った」【日曜日の初耳学】
日曜劇場「VIVANT」に主演する堺雅人へのインタビュー後編が8月2日の「日曜日の初耳学」で放送され、「VIVANT」で共演する阿部寛や20年来の“戦友”山…
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「ふざけるために準備している」堺雅人がセリフを絶対間違えない理由に視聴者感嘆「どんな仕事にも当てはまる」【日曜日の初耳学】
日曜劇場「VIVANT」で主演を務める堺雅人が、7月26日の「日曜日の初耳学」に登場。MC・林修を聞き手に、「VIVANT」撮影秘話や演技への向き合い方、自…
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結成22年の最旬バンド・SUPER BEAVERが″大切にしていること″に「だからあの歌詞が届けられるんだ」共感の声＜日曜日の初耳学＞
ブレイク中のロックバンド・SUPER BEAVERが7月5日放送の「日曜日の初耳学」に登場。決して順調なだけではなかった22年の歴史を振り返りながら語った言…
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ロケ対決バラエティ第３弾になかやまきんに君、織田信成＆高橋成美ペアら参戦！『野々村友紀子を黙らせろ！』１２日（日）昼に放送！
７月１２日（日）午後０時５４分〜１時５４分に特別番組『野々村友紀子を黙らせろ！』の第三弾放送が決定！（MBSローカル放送）過去２回、平日深夜の…
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木梨憲武、収録中にでんでんと45年ぶり再会！″巻き込み力″が起こした奇跡に視聴者も興奮「これがテレビの面白さだよね！」＜日曜日の初耳学＞
とんねるずの木梨憲武が6月28日放送の「日曜日の初耳学」に出演。林修を聞き手に、芸能界随一と言われる交友関係や妻・安田成美との馴れ初めなどにつ…
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舘ひろしが被災地支援を続ける理由に視聴者も感嘆「生き方もダンディー」支援中は風呂にも入らず寝袋で寝泊まり【日曜日の初耳学】
公開中の主演映画が話題の舘ひろしが6月21日放送の「日曜日の初耳学」に出演。林修を聞き手に、俳優人生を決めた3作品や先輩俳優たちとの思い出話を語…
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″JRA女性騎手初のG1制覇″今村聖奈騎手がレース直後に発した一言にスタジオも興奮「これはしびれる！」＜日曜日の初耳学＞
今年5月24日のオークスで日本人女性騎手として史上初のG1制覇を成し遂げた今村聖奈騎手が6月14日の「日曜日の初耳学」に登場。自身の“強さの原点”に…
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北乃きい×藤原樹（THE RAMPAGE）W主演！めちゃコミ大人気作『未婚詐欺』実写ドラマ化決定！
めちゃコミックで独占配信され人気急上昇中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』が実写ドラマ化！ MBS/tvkほか「ドラマ特区」枠にて、2026年7月1…
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6月21日(日)午後３時３０分〜『自撮りで集まれ 〜うしろのアレ何？〜』MBS/TBS系全国ネット放送!!
紫陽花が美しく咲き誇る鎌倉を舞台に、西畑大吾（なにわ男子）＆盛山晋太郎（見取り図）、相武紗季＆柳原可奈子、そして後藤輝基（フットボールアワー…
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結婚24年目でも「夫が大好き」野々村友紀子が実践する″夫婦円満の秘訣″に納得の声「ほんとにその通り！」＜日曜日の初耳学＞
夫婦関係についての著書や講演会で人気の“最強の妻”・野々村友紀子が6月7日放送の「日曜日の初耳学」に登場。妻とのコミュニケーションに悩む夫たち…
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賀来賢人「僕の人生を変えてくれた」恩人・福田雄一との秘話に感動の声「素敵な関係」「こっちまでウルッと来た」【日曜日の初耳学】
俳優のかたわらプロデューサーとしても活躍する賀来賢人が5月31日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、下積み時代の苦労やブレイクのき…
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MEGUMIが断言「40代からのダイエットに激しい運動は必要ない」その理由に納得の声「しっくりきた」「説得力がすごい！」【日曜日の初耳学】
著書の累計発行部数80万部超えの“美のカリスマ”・MEGUMIが5月24日放送の「日曜日の初耳学」に登場した。美容のプロたちの知識を片っ端からヒアリン…
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中沢元紀が自身初の″クズ男″役に挑戦！SNSで話題のリアルすぎる恋愛劇『幸せになりたいマサムネ君』実写ドラマ化決定【7月7日放送スタート】
SNSを中心に「リアルすぎてしんどい」「共感の嵐」と話題沸騰中の人気コミック『幸せになりたいマサムネ君』が、MBS/TBS系の「ドラマイズム」枠にて実…
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『週末KOREA ハップルFES in大阪 〜番組が選んだ20の″HOT PLACE″が集まる、 韓国づくしの2日間〜』開催
4月よりMBSにて放送中の「週末KOREA」が、グラングリーン大阪にてPOP UP SHOPを開催することが決定した。“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番…
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松本まりか×高橋メアリージュンW主演ドラマ『エミリとマリア』主題歌に17歳の新星・AislEを抜擢！
劇作家・演出家の根本宗子氏が初のオリジナル連続ドラマ監督を務める、MBSドラマ特区枠の新ドラマ『エミリとマリア』（6月18日放送開始）の主題歌が決…
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松本まりか×高橋メアリージュンW主演ドラマ『エミリとマリア』追加キャストに桜井玲香、後藤剛範ら13人が集結
MBSドラマ特区枠にて2026年6月18日（木）より放送開始となる新ドラマ『エミリとマリア』の追加キャスト13人を解禁！本作は、劇作家・演出家として演劇…
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″りくりゅう″三浦璃来＆木原龍一の仲直り方法に視聴者ほっこり「どこまで可愛いの!?」IVEレイの″下積みエピソード″にも驚きの声【日曜日の初耳学】
「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」フィギュアスケート・ペアで日本初の金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一がそろ…
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岡本夏美×沢村玲（ONE N′ ONLY）W主演で人気TL漫画『今から、親友やめようか。』が実写ドラマ化！6月25日より放送開始
MBSドラマフィル枠にて、累計数々の賞を受賞した大人気ティーンズラブ（TL）漫画の実写化が決定！大人気TL作品が待望の実写ドラマ化原作は、につやま…
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松本まりか×高橋メアリージュンW主演ドラマ『エミリとマリア』追加キャストに伊藤万理華が決定！
MBSドラマ特区枠にて2026年6月18日（木）より放送が開始される新ドラマ『エミリとマリア』の追加キャストが解禁された 。松本まりかと高橋メアリージ…
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山下智久が″ロールモデルを決めない理由″に注目集まる「さらっと名言！」「人としてカッコよすぎる」【日曜日の初耳学】
世界で活躍する俳優・アーティストの山下智久が5月10日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き役に、海外での挑戦を経て感じたことやプライベー…