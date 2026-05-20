舘ひろしが被災地支援を続ける理由に視聴者も感嘆「生き方もダンディー」支援中は風呂にも入らず寝袋で寝泊まり【日曜日の初耳学】

公開中の主演映画が話題の舘ひろしが6月21日放送の「日曜日の初耳学」に出演。林修を聞き手に、俳優人生を決めた3作品や先輩俳優たちとの思い出話を語…