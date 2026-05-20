戸田恵子、予約していた季節限定の鍋を堪能「何と言われようと、花山椒だけは外せない！」

女優で声優の戸田恵子が20日に自身のアメブロを更新。舞台の衣装合わせでの嬉しい出来事や、季節限定の鍋を堪能したことを報告した。

この日、戸田は「夕方から衣裳合わせがありました」と報告し「ドキドキの衣裳合わせ。2年前の衣裳、入るかしら…？」と不安な心境を吐露。しかし、心配をよそに「何と！入るどころか、痩せてるではありませんか！やった〜！」と、サイズが合うどころか逆に緩くなっていたことを明かし「結果、詰めてもらうことに。お手間おかけいたしヤス！」と喜びをつづった。

その後、夜は食事会へ行ったといい「待ちに待った季節限定の花山椒鍋」と、豪華な鍋料理の写真を公開。「今年は塙宣之くんと都合が合わずで」と明かしつつ「自分の予定も分からず闇雲に取ってました」という予約が「神は私に降りました」と奇跡的に参加できた食事会だったことをつづった。

最後に、満腹になったことを明かし「せっかく衣裳合わせをクリアしたのですが、何と言われようと、花山椒だけは外せない！」とコメント。「満足、満足！明日からも頑張れます」とつづり、ブログを締めくくった。