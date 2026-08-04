細川直美、夫・葛山信吾に誘われ麻辣湯専門店へ「いつもより食べやすくて美味しかった」

女優の細川直美が4日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾と麻辣湯を食べに行ったことを報告した。この日、細川は「今日は夫のお誘いで麻辣担…