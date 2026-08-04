アメーバニュース
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小原正子、先生に絶賛された子ども達の成長を報告「とても誇らしくおもいます」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が6日に自身のアメブロを更新。子ども達が参加するサマースクールの授業参観で、その成長ぶりを実感したこと…
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堀ちえみ、舌がん術後の心境を告白「もうそんな昔のことなのかぁ」
タレントの堀ちえみが6日に自身のアメブロを更新。舌がん手術後の経過観察の結果と現在の心境を明かした。この日、堀は「術後の経過観察」と報告。「…
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小倉優子、15年以上ご馳走になっている手作りソーキそばを絶賛「本当に美味しかったぁ」
タレントの小倉優子が6日に自身のアメブロを更新。友人宅で手作りのソーキそばを堪能したことを報告した。この日、小倉は「先日、友人のお家でいただ…
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北斗晶、もうすぐ3歳になる孫の成長にしみじみ「今の内だけなんだよね〜」
タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。もうすぐ3歳の誕生日を迎える孫・寿々ちゃんへの想いをつづった。この日、北斗は「今日も、朝からあっ…
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藤原紀香、舞台の初日を終え手応え「お子様たちも沢山喜んでくれたようで、幸せ」
女優の藤原紀香が6日に自身のアメブロを更新。出演する舞台『まんが日本昔ばなし劇場』が初日を迎えたことを報告した。この日、藤原は「舞台『まんが…
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安めぐみ、夏休み中に今年も家族で沖縄旅行へ「この旅行で次女のおしゃべりもグンと増え」
タレントの安めぐみが6日に自身のアメブロを更新。少し前に家族で沖縄旅行へ訪れたことを報告した。この日、安は「ちょっと前ですが、家族で夏休みに…
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だいたひかる、息子と手作りした豆腐ドーナツを公開「『美味しい』と…何度も」
お笑いタレントのだいたひかるが5日に自身のアメブロを更新。息子と豆腐ドーナツを手作りしたことを報告した。この日、だいたは「今日も、パンケーキ…
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早見優、薬丸裕英との『花の82年組』同期ショットを公開「笑いの絶えないロケに」
歌手でタレントの早見優が5日に自身のアメブロを更新。タレントの薬丸裕英とのテレビ番組のロケを報告した。この日、早見は「テレビ出演のお知らせ」…
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藤あや子、大量のとうもろこしを差し入れ「少々やけどしちゃったけど」
演歌歌手の藤あや子が5日に自身のアメブロを更新。大量のとうもろこしを茹で、スタッフへの差し入れにしたことを報告した。この日、藤は「とうもろこ…
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北斗晶、畑で育てていたスイカの被害に呆然「また別の対策を考えなくては！」
タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。畑で育てていたスイカがカラスの被害に遭ったことを明かした。この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒ…
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細川直美、夫・葛山信吾に誘われ麻辣湯専門店へ「いつもより食べやすくて美味しかった」
女優の細川直美が4日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾と麻辣湯を食べに行ったことを報告した。この日、細川は「今日は夫のお誘いで麻辣担…
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北斗晶、夫・佐々木健介の還暦を祝福「ずっとずっとめでたい笑顔で笑っていてね」
タレントの北斗晶が4日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介が還暦を迎えたことを報告した。この日、北斗は「本日8月4日は…佐々木健介6…
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小倉優子、今年2回目の溶連菌感染を告白「体調を崩すと、生活が崩れてしまう」
タレントの小倉優子が4日に自身のアメブロを更新。今年2回目となる溶連菌に感染していたことを明かした。この日、小倉は「今年二回目の溶連菌にかかっ…
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「10泊12日の旅」家族旅行で約85万円かかったハワイのホテル「居心地良すぎて住みたい」
料理研究家の桜井奈々が4日に自身のアメブロを更新。ハワイで10泊したお気に入りのホテルと、かかった費用を明かした。この日、桜井は「昨年に引き続…
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藤あや子、デビュー当時から大ファンの和菓子を紹介「貴重な和菓子なので3本でがまん」
演歌歌手の藤あや子が4日に自身のアメブロを更新。デビュー当時からお気に入りだという鳥取県の銘菓を紹介した。この日、藤は「打吹公園だんご」と切…
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吉田沙保里、ME:Iのライブを姪と鑑賞し感激「胸が熱くなりました」
元レスリング選手の吉田沙保里が4日に自身のアメブロを更新。ガールズグループ『ME:I（ミーアイ）』のライブを鑑賞したことを報告した。この日、吉田…
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みきママ、娘の友人へ豪華ランチを振る舞う「要望に応えちゃいます〜」
おうち料理研究家のみきママが3日に自身のアメブロを更新。娘の友人が遊びに来た際に振る舞ったランチの様子を公開した。この日、みきママは「先日、…
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小柳ルミ子、たかの友梨氏からのおもてなしに感激「私の為に牛しゃぶを」
歌手の小柳ルミ子が2日に自身のアメブロを更新。美容家のたかの友梨氏の自宅で開かれた豪華な女子会に参加したことを報告した。この日、小柳は「1年半…
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花田虎上の妻、夫からの外食の提案を断り手料理を堪能「久しぶりに自宅で過ごせた1日」
大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが3日に自身のアメブロを更新。自宅で手料理を堪能したことを報告した。この日、倉実さん…
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北斗晶、夫・佐々木健介の還暦を前祝いし手料理披露「パパの大好きなお赤飯を炊いて」
タレントの北斗晶が3日に自身のアメブロを更新。翌日に還暦の誕生日を迎える夫でタレントの佐々木健介を、手作りの赤飯で前祝いしたことを報告した。…