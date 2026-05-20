ふらりと現れた1匹の野良猫。先住猫たちとの交流から始まるその後の展開に、多くの注目が集まっています。話題の動画の再生回数は102万回を超え「みんにゃで仲良く楽しく暮らせるといいね」「素敵な家族に出会えて良かったね」「先住猫ちゃんが皆優しい過ぎる」といったコメントが集まっています。

【動画：毎日庭にやってくる野良猫を保護→1匹の先住猫を好きになって…心温まる『素敵な物語』】

庭に現れた野良猫

Instagramアカウント「チーム猫松本家 シヴァとロイとハン」に投稿されたのは、野良猫から家猫になっていくストーリーです。投稿者さんの庭に現れた1匹の野良猫、当時の名前は「しま」ちゃん。毎日朝晩ごはんを食べに来るようになり、声をかけると返事をしてくれるようになったそうです。用意してもらったふかふかの寝床やカイロが心地よかったのか、気持ちよさそうに眠ることもあったといいます。

窓越しに先住猫ちゃんたちが見守るなか、庭でごはんを食べていたというしまちゃん。その様子は、まるでみんなで団らんしているようだったといいます。すぐそばに仲間がいる庭でのごはんは、きっと美味しかったのでしょうね。

保護と拒絶の日々

その後、投稿者さんは悩んだ末にしまちゃんを保護。名前は「ミラ」ちゃんになりました。保護直後は世界が一変したショックからか、夜鳴きをしたり威嚇をしたりと、投稿者さんを拒絶する日々が続いてしまったそうです。

家猫としてのスタート

そんななか、先住猫の「シヴァ」くんが心の支えになり、ミラちゃんは投稿者さんにも甘えられるようになったといいます。ケージから出るのには大きな勇気が必要だったそうですが、仲間の存在に背中を押され自分の意志で外へ。シヴァくんに優しく毛づくろいされ、ミラちゃんの幸せな家猫としての物語がスタートしたのでした。

投稿には「愛情をかけてもらって、どんどんお顔が優しく可愛くお姫様になっていくのが画面越しでも分かります」「色々大変だったけどずっとのおうちで幸せそうで見ているこちらも幸せになりますね」「守りたくて騙した、この言葉が最初に涙を出させてから涙が止まらない」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「チーム猫松本家 シヴァとロイとハン」では、ロイちゃんと先住猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「チーム猫松本家 シヴァとロイとハン」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。