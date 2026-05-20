「行方不明だったお気に入りが見つかり完全にハイ」



【動画】完全にハイ状態！？ ピカチュウのぬいぐるみをくわえて無心で「けりけり」

そんなコメントが添えられた動画が話題です。写っているのは、サバトラ猫の「まいたけ」さん（5歳・男の子）。クッションの上に座り、「ポケットモンスター（ポケモン）」に登場する人気キャラクター・ピカチュウのぬいぐるみの片手をくわえながら、後ろ足をもみもみしています。



飼い主さんのコメントにある通り、まいたけさんはこのピカチュウのぬいぐるみがとてもお気に入りの様子。久しぶりの“再会”もあいまって、「もう絶対に離さない」と言わんばかりに、目は真剣そのものです。12秒ほどの動画の中で、まいたけさんは一点を見つめたまま、ただ無心に後ろ足を動かし続けています。



この投稿に3.5万件超の“いいね”が集まり、「なんてかわいい！」「ネズミ捕食されてるw」「ふふ♡ 良かったねぇ」など、ほっこりする声が相次いでいます。飼い主のXユーザー・亜麻音 あかねさん（@dj4210）にお話を伺いました。



3カ月ぶり再会で“うれし鳴き”連発

ーー撮影時の状況を教えてください。



「このぬいぐるみは、まいたけが0歳のときからのお気に入りなのですが、ここ3カ月くらい行方不明になっていました。それが階段の下に挟まっているところを発見して。しばらく歓喜の鳴きのコールが続きました」



ーーこの光景を見た感想は？



「私の存在も忘れて、1分以上まばたきもせずにずっと足を動かしているのを見て『あぁ、まいたけさん…顔が完全にハイになってしまってる』と思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「いつもは私と一緒に寝てくれるのですが、この日ばかりはずっとぬいぐるみとイチャイチャしていました（笑）」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。



「子猫のときに保護したためか、とても人懐っこいです。私がトイレやお風呂に行くと必ずあとを追ってきたり、いつも私の体の上に乗ってくつろいでいます。セミダブルサイズの布団の上で寝ているのですが、まいたけさんがど真ん中に寝てしまい、私は端に追いやられて寝ています（笑）」



リプライには、まいたけさんの喜びが伝わる仕草にほっこりする声が寄せられています。



「なんてかわいい！」

「ふふ♡ 良かったねぇ」

「このポケモン欲しい」

「ネズミ捕食されてるw」

「ネズミだから仕方がない」

「すごい。足でけりけり（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）