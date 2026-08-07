まいどなニュース
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酔って転んでアザだらけ ネイルも折れて超悲惨 ケガが絶えない夜のお仕事 「病院代」と数万円を渡す神客も！【現役キャストに取材】
多くの人から夜のお店と呼ばれるキャバクラやラウンジ、風俗店などで働くキャストは、「座って話してるだけ」「運動量が少なくて楽」と思う人は少なく…
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乃木坂46賀喜遥香 5年ぶり週チャン表紙 巻頭グラビアでは激レアなメガネルームウエア姿
乃木坂46の賀喜遥香さんが、発売中の週刊少年チャンピオン36＋37号（秋田書店）の表紙・巻頭グラビアに登場しました。賀喜さんは同誌で5年ぶりの表紙…
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最強グラマー声優・井口裕香 FLASHで表紙・巻頭・ミニブックの大特集！ 体いじめる最新ショット「お尻仕上がっている、と自負しています」「いくつになっても理想の身体でいたい」
グラビアでの活躍も目覚ましく、声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香さんが、FLASH8月4日発売号（光文社）で表紙、巻頭、ミニブック…
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白桃のような美尻がぷりん セクシーバニーやオレンジビキニでミニマムグラマラスな肢体が大暴れ 成瀬かのん3rd DVD「ピーチライン」
アイドルグループ「JAPANARIZM」のメンバーで、グラビアでも人気を集める成瀬かのんさんの3rdイメージDVD「ピーチライン」（スパイスビジュアル）をリ…
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3児の母 43歳女優の肩見せコーデでファンざわざわ 「色っぽすぎて思わず二度見」「むっかしからずっと可愛い」
女優の加藤あいさん（43）が自身のインスタグラムを更新。「いろいろ。」とコメントを添え、プライベートの様子を収めた写真を公開しました。【写真】…
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あのちゃん、雨の日のショーパン姿に「雨が似合う」「脚めっちゃきれい！」「水も滴る良いアーティスト」 幻想的な近影が話題
「あのちゃん」の愛称で知られる歌手でタレントのあのが8月3日、Xを更新。幻想的なショットを披露している。【写真】「絵になりますね」あのちゃん…
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【漫画】周囲の目を気にせず遊べる！洗濯物も干せる！最近人気の戸建ての「中庭」 ところが…実際住んでみて分かった後悔ポイント
防犯性とプライバシー重視で間取りを考えたい方に人気なのが、戸建ての「中庭」です。昔ながらの小さな「坪庭」よりも広く「第二のリビング」として有…
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難聴のお姉ちゃんに5歳の妹が手話通訳 互いに支え合う家族の日常に反響「妹ちゃん、頼もしい」「かわいい通訳さん」
「手話通訳する妹」と題した、きょうだいの何気ない日常を捉えた動画がInstagramで話題になりました。5歳の女の子が、難聴のお姉ちゃんと手話で自然に…
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ラストライブ控えるT-BOLAN森友嵐士 にしたん社長がTikTok内で独占インタビュー
デビューから35年、T-BOLANとして最後となる8月10日、日本武道館単独公演を直前に控えたボーカル・森友嵐士と、メインスポンサーを務めるにしたんクリ…
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「男の子のママっぽいよね」ってどういう意味？ 女系家族で育った母 いつもスカートとワンピースしか着ないし、ヒールも好き どのへんが…
「男の子のママっぽいよねってどういう意味なんだろ」。Xにこんな問いかけが投稿され、ユーザーからさまざまな“男の子のママ像”が寄せられました。…
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猫用の爪研ぎおもちゃを買ったら…「これで合ってますか？」予想外の使い方が大反響 「100点満点」「かわいいからよし！」
「これ買ったんですけど……使い方これで合ってますか？？」【動画】爪研ぎのはずが…なぜそこでくつろぐ！？笑そんな問いかけとともに投稿された動画…
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2歳半の長男と生後2カ月の次男の母 母子手帳2冊をイラストでいっぱいに 見る人を楽しませる家族ストーリーに「かわいすぎる！」
妊娠中の出来事を、母子手帳の記入欄いっぱいにかわいいイラストで記録――。【写真】枠いっぱいの母子手帳イラスト第2子の分も描き上げた母親の投稿…
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猫2匹が段ボール箱の取り合いで「ポコスカ猫パンチ」の応酬 その後の心温まる結末に「愛〜！」「おばちゃん泣きそうや…」
「箱の取り合いでポコスカ殴り合い」【動画】「あっち行って！」 段ボール箱をめぐって猫パンチそんな言葉とともにThreadsへ投稿された猫動画が、大き…
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「ちょっとババロアみたい」パートナーの誕生日に手作りトートバッグ 完成まで1年 淡い藍染めに漂うクラゲ よく見ると…「センスすごい」
「これ、誕生日プレゼントに作ったものなんですけど……布染めたり、刺しゅうしたり、素人なりに頑張って作ったので、よかったら見てもらえませんか……
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【漫画】大学生息子の「頼れる彼氏」っぷりを見て母は絶句 「起きなよ、遅刻するよ」って…あなた毎朝私が起こしてますけど？笑
家では起こされる側なのに、外ではしっかり者？親にとって子どもはいつまでたっても子どもですが 、成長するにつれて家庭の外では親の知らない顔を持…
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【お盆の帰省】既婚女性の半数以上が「日常より疲れる」 気遣いや準備で深まる夫婦の温度感ギャップ鮮明に
楽しみにしていたお盆休み。でも、実家や義実家から帰ってくると「なんだか日常以上に疲れた…」と感じた経験はありませんか。株式会社渕上ファインズ…
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父は「エミー賞」主演男優賞の真田広之 31歳イケメン俳優が長髪ヒゲのワイルド近影「ガチヒロさんそっくり」「新たな一面もステキ」
歴史ドラマ「SHOGUN 将軍」で米テレビ界最高の栄誉とされる「エミー賞」の主演男優賞に輝いた俳優の真田広之さん（65）を父に、元ユニチカマスコット…
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退職金を運用に回せる人は何が違う？ 「退職金額の多さ」より重要な“ある経験”とは
老後資金の要となる退職金。しかし、それを資産運用に活用できるかどうかは、受け取る金額の多寡ではなく「現役時代に投資経験があるか」で大きく分か…
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「火事以来10カ月ぶり」全焼した自宅訪れた林家ぺー 内装も壁も取り払われスケルトン状態の部屋に呆然
お笑いタレントの林家ペーさん（84）が、Xを更新。2025年9月に発生した火災で全焼した自宅マンション（東京都北区）を訪れたことを報告しました。【写…
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「こんなかわいい子おるん！？」大阪出身のUHB26歳アナが話題…父は元プロ野球選手 「アイドルさんよりかわいい」「めちゃ爽やか」
UHB北海道文化放送アナウンサーの柴田祐里菜さん（26）が、8月6日までにインスタグラムを更新。あじさいをバックにしたオフショットを披露している。…