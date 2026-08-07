【漫画】大学生息子の「頼れる彼氏」っぷりを見て母は絶句 「起きなよ、遅刻するよ」って…あなた毎朝私が起こしてますけど？笑

家では起こされる側なのに、外ではしっかり者？親にとって子どもはいつまでたっても子どもですが 、成長するにつれて家庭の外では親の知らない顔を持…