「京滋大学野球、花園大３−１仏教大」（１９日、わかさスタジアム京都）

花園大エース右腕の森田大翔投手（４年・京都国際）が５安打１失点９奪三振の完投で、２０２３年春以来６季ぶりのＶ王手へ導いた。阪神を含むＮＰＢ９球団のスカウト陣が視察する中で見せた好投だった。

最速は１５０キロだが、腰の張りがあった影響で今春は５キロほど落ちている。それでも磨いてきた変化球主体の投球で翻弄（ほんろう）。魔球となったのが「たまたま思いついた」と自身で名付けた「リンゴ」だった。縦回転でカーブとスライダーが混ざったような軌道を見せる同球種。３年春、遊び感覚で身につけたが、この日初解禁した。約１０球を投じ、「バッターは戸惑っていて、空振りもそこそこ取れた」と手応えも十分だった。

今春は「（花園大ＯＢで楽天ドラフト１位の）藤原さんの穴を埋めよう」とエースの自覚を持って臨んでいる。進路については「プロ一本」。藤原からは「秋が一番大事」と助言も受けている。チームはあと１勝で完全優勝。右腕は「全日本では持ち味が出せるような状態に戻していきたい」と先を見据えた。

◆森田大翔（もりた・ひろと）２００４年１０月１８日生まれ、２１歳。京都府宇治市出身。１７４センチ７３キロ。右投げ右打ち、投手。小学２年から岡屋スポーツ少年団で野球を始め、捕手や三塁手。小学６年から投手転向。中学時代は軟式野球クラブチームの京都ベアーズに所属。京都国際では２年春から背番号１０でベンチ入り。３年春は背番号１１。花園大では１年春にリーグ戦初登板。５０メートル走６秒４、遠投１１０メートル。