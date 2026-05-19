両手フリーで涼しいのがイチバン。

すっかり夏の定番になった、手持ち型のハンディーファン。一般的なタイプは片手がふさがり、使わないときはバッグなど収納場所が必要。かといって腰にファンが付いた上着と一体型は業務用みたいで大袈裟です。

荷物はなるべく減らしたいもの。もうちょっと手軽で身軽になるタイプはないの？

ベルトや日傘に挟んで涼もう

サンワサプライの「FAN-USB2BK」は、クリップが付いた黒い箱ですが…実は扇風機に見えないモバイル扇風機。腰のベルトに挟んで上着の中に送風ができ、ストラップで首にかければ顔が涼しく快適です。

2WAY腰掛けベルトファン（半固体電池内蔵）

品番：FAN-USB2BK



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充電池は半固体電池3,000mAhを搭載。発熱や液漏れのリスクが低く、暑い夏日でも安心です。

最大風速は5.7m/sとパワフルで、風量調節は側面のボタン長押しで100段階調節が可能。短押しだと1％〜100％まで5段階に調節ができ、丸い画面に風量が表示されます。画面では充電池の残量も数字で見えて親切です。

連続使用時間は、風量1％だけなら10時間〜100％だと2時間が目安です。50％だと5時間って感じ。

挟むって地味にスゴい

なんてことのないクリップが優秀で、バックパックの肩紐、スチールラックなどの棚、日傘にくっつけるなどの工夫でいろんな場所で使えます。もちろん机に平置きもOK。回転クリップで角度も自由ですし、とっても汎用性が高いです。

Image: SANWA SUPPLY

手持ち式は使わない状態だとジャマだし、ベルトに挟めば収納することもなく楽チンです。シンプルなクリップ式が、ここまで使い勝手が良いだなんて目からウロコです。6,160円でどうぞ。

うちの首下げ扇風機

ちなみに我が家では6年ほど前に購入した、BRUNOの首掛けウェアラブル・ファンがまだ現役。ただ下から風が拭き上げるとちょっと目が乾くかなぁと感じるのと、女性は胸で角度がついてしまうので調節がちょい難しいかも？という使用感でした。

首下げにすると、感想は似たり寄ったりかもしれません。ご参考までに。

Source: X, SANWA SUPPLY (1, 2)