ブラジルサッカー連盟は日本時間19日、FIFAワールドカップ20262に臨むメンバー26名を発表。34歳となったネイマール選手が選出されるサプライズがありました。

ネイマール選手は、2010年にデビューすると、その試合でゴールを決めるなど持ち前の得点力を発揮。2016年リオデジャネイロ五輪では、ブラジル男子サッカーに初の金メダルをもたらし、2022年のワールドカップでは、77ゴール目を挙げ、ペレ氏が持つブラジル代表歴代最多得点記録に並ぶなど名実ともにサッカー王国ブラジル代表の顔として活躍しました。

そんなネイマール選手でしたが、近年はハムストリングや膝の故障に苦しみ、2023年以降、代表チームではプレーしていませんでしたが、今回電撃選出となりました。

以下、ブラジル代表メンバー一覧

▼GKアリソン（リヴァプール）エデルソン（フェネルバフチェ）ウェヴェルトン（グレミオ）▼DFアレックス・サンドロ（フラメンゴ）グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）ダニーロ（フラメンゴ）ドウグラス・サントス（ゼニト）ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ）レオ・ペレイラ（フラメンゴ）マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）ウェズレイ・フランカ（ローマ）▼MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）ファビーニョ（アル・イテハド）ルーカス・パケタ（フラメンゴ）▼FWエンドリッキ（リヨン）ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）イゴール・チアゴ（ブレントフォード）ルイス・エンヒキ（ゼニト）マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）ネイマール（サントス）ハフィーニャ（バルセロナ）ハイアン（ボーンマス）ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）