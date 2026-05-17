乃木坂46 金川紗耶さんの1st写真集（撮影/三宮幹史、2026年6月30日発売、DONUTS/主婦の友社）の先行カットが公開されました。指先についたチョコレートをぺろっとなめる金川さん。何気ないしぐさとその横顔が息をのむほど美しく、色気を感じさせます。また写真集のタイトルが「好きのグラデーション」に決定。合わせて、通常版表紙と書店限定版表紙3種類も公開されました。



【写真】セクシーな黒の透け感ドレスを着こなす金川紗耶さん

公開されたカットは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマです。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織ったやんちゃん。指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間の写真が何ともセクシーです。



通常版表紙は、撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚です。清楚感あふれる装いで、大人な表情を浮かべる写真です。「写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！ 」（金川さん）



楽天ブックス限定版表紙は、現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこか儚げな表情が魅力的なカットです。「ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました」（金川さん）



セブンネット限定版表紙は、夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった1枚です。「私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！」（金川さん）



Sony Music Shop限定版表紙は、夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返る1枚です。「

これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！」（金川さん）



【金川紗耶さんプロフィル】

かながわ・さや 2001年10月31日生まれ 24歳 北海道出身 O型 2018年8月、坂道合同オーディションに合格。2018年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。