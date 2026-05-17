MBSドラマ特区枠にて、6月18日（木）よりオリジナルドラマ『エミリとマリア』の放送が開始される 。本作は、演劇界の最先端を走る劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品だ 。根本は本作で、オリジナル連続ドラマの初監督も務める 。アパレルブランドのデザイナー兼社長で自己肯定感高めのエミリ役には、社会現象を巻き起こしたドラマ「夫の家庭を壊すまで」をはじめ、映画や舞台など幅広く活躍し、今年は「元科捜研の主婦」に主演するなど数々の話題作で存在感を放ってきた松本まりかが決定。エミリの大親友、テレビ局でプロデューサーとしてどんどん出世して自分の力で裕福な暮らしを手にしているマリア役には、NHK連続テレビ小説『純と愛』にて俳優デビュー後、以降、映画やドラマなどさまざまな作品で活躍し、映画『ゴールデンカムイ〜網走監獄襲撃編〜』にも出演する高橋メアリージュンが決定した。昨年、世間を騒がせた『奪い愛、真夏』（EX）での熾烈な奪い合いから一変、松本まりかと高橋メアリージュンが本作では何でも話し合える大親友として再共演を果たす！！

30代後半の"モヤモヤ"を突くノンストップ・ガールズコメディ

物語の主人公は、幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身のエミリ（松本まりか）とマリア（高橋メアリージュン）。アパレルブランドを経営するエミリと、テレビ局プロデューサーとして働くマリアは、幼少期からずっと一緒に育ってきた大親友だ。行きつけのカフェでケーキを前に、婚活、美容、SNSなど、テンポよく近況報告を繰り広げる二人。しかし、年下ネイリスト・さくらの「ねぇさん達ってどうなりたいんですか？」という一言に絶句する。「人生このまま進んでいくの？」という、30代後半特有の言葉にできない"モヤモヤ"を抱えながら、二人が"自分なりの幸せ"を求めて奔走する姿を、リアルかつユーモラスな会話劇で描く。

松本まりか＆高橋メアリージュンが最強の「ニコイチ」として再共演

主演を務めるのは、昨年放送のドラマ『奪い愛、真夏』で熾烈な奪い合いを演じた松本まりかと高橋メアリージュン 。前作のドロドロな愛憎劇から一転、本作では何でも話し合える最強の「ニコイチ」として帰ってくる！！

エミリ役：松本まりか コメント



根本さんの描く台詞をこんなに喋れて、夢が叶った。メアリーちゃんともう一度一緒に芝居してみたい、も叶った。

面白い会話劇をやりたい、も叶った。そうか。思ったこと願ったことって叶うんですね。叶っちゃうんですね。

そういえば、突き抜けたファッションメイクをドラマでやってみたい、も、可愛いが詰まったこのおとぎの国のようなビジュアル、世界観、映像も、クリエイティブをとことん突き詰めるスタッフさんとの仕事も、魅力的な演者さんとのセッションもみんな望んでたことばかりだったり。なるほどね、人間望めば叶うのか。

いやでも2日で45ページ膨大な2人のおしゃべりほぼ長回しのワンカットという撮影は、望んだつもりはなかったけど。

撮り切れた達成感は望んだ以上だった。いいねそういう場合もあるのか。

なにはともあれ根本さんの台詞は何度繰り返したって一ミリも飽きないのが、すごい。

ずっと楽しいのが、すごい。どうか伝わっていますように♡

マリア役：高橋メアリージュン



一年ぶりに松本まりかさんと再びご一緒でき、初めて根本さん作品に参加できたこと、とても嬉しかったです。

脚本も演出も素晴らしく、まりかちゃんとの会話劇は役者冥利に尽きる時間でした。

30代あるあるの会話や可愛いファッション、濃いキャラクター満載の"根本ワールド"を、ぜひ最後まで楽しんで下さい！

監督・根本宗子コメント



松本まりか氏と高橋メアリージュン氏。大ファンだったお二人が主演を引き受けてくださり、書きたいセリフが滝のように溢れ出しました。本読みでお会いした日から撮影期間、お二人のお人柄に日に日に惚れ惚れし、過酷なはずの深夜ドラマもみんなで笑っていたらクランクアップしていました。

生きていると想像もしなかった理不尽な目にも遭いますよね。「自分の人生の意味」を自分自身で自問自答してしまう深夜もありますが、人生にはふと何かおかしみあることが降ってきて、悩んでいたことが馬鹿馬鹿しく思える瞬間もあったりするものだと信じています。そんな愛のあるおかしみを毎週お届けできるよう努めました。受け取っていただけたら嬉しいです。

全キャスト、スタッフのおかげで、初めての肌触りの摩訶不思議でちょっぴりシュールな４話の連続ドラマが完成しました。

どうぞ、お楽しみくださいませ。

＜ドラマあらすじ＞

幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリと、テレビ局でバリバリ働くマリアは、幼少期から同じ学校に通い、今も変わらず定期的に集まる大親友。この日も行きつけのカフェで待ち合わせ、マッチングアプリでの出来事にツッコミを入れ合い、美容などの他愛もない話をしながらケーキとお茶を楽しむ。写真を撮って加工して、「今日の私たち、結構いいよね」と笑い合う、いつも通りの時間。

ところが二⼈が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流すると、流行の話題もスマホに映る動画も、なぜか自分たちだけ微妙にズレている。気づくと店内も若い客ばかり。

楽しい雑談の延長のはずが、「ねぇさん達って、どうなりたいんですか？」というさくらの一⾔に、エミリとマリアは思わず絶句。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう......」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ......？」そんな想いを抱えながら、二⼈は"自分なりの幸せ"を求めて奔走する――。

＜番組概要＞

ドラマ特区『エミリとマリア』

2026年６月１８日（木）よりMBSほかで放送スタート！

MBS ６月１８日（木）より毎週木曜 24:59〜

テレビ神奈川 ６月１８日（木）より毎週木曜 23:30〜

チバテレ ６月１９日（金）より毎週金曜 23:00〜

テレ玉 ６月２４日（水）より毎週水曜 24:30〜

とちテレ ６月２５日（木）より毎週木曜 23:30〜

群馬テレビ ６月２５日（木）より毎週木曜 24:00〜

MBS放送後、TVerで見逃し配信あり

＜公式HP＞

https://www.mbs.jp/emily_maria/

＜公式SNS＞

ドラマ特区公式X▶ https://x.com/dramatokku_mbs

ドラマ特区公式Instagram▶ https://www.instagram.com/dramatokku_mbs/

MBSドラマ公式TikTok▶ https://www.tiktok.com/@dramatokku_mbs

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