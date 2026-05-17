MAZZEL初の写真集発売決定！タイ・パタヤで撮り下ろしたMAZZELの“今”の魅力が凝縮された1冊

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デビュー3周年を迎えたMAZZELがタイ・パタヤで撮り下ろした初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』を8月21日に発売する。

■グループ名の由来である「Maze（迷路）・Zeal（情熱）・Mazel（幸福）」がテーマ

5月17日にデビュー3周年を迎えた8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。今回リリースする写真集はグループ名の由来である「Maze（迷路）・Zeal（情熱）・Mazel（幸福）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカットを撮影。パタヤの街並みを背景にしたスタイリッシュなカットに加え、レストランで食事を楽しむ様子や海でのひとときなど、自然体な表情も多数収録され、MAZZELの“今”の魅力が凝縮された1冊となっている。

さらに、写真集の発売を記念したプレミアムトークイベントの開催も決定。詳細は、月刊誌『JUNON』公式WEBサイトおよびSNSにて順次発表予定となる。

■リリース情報

2026.08.21 ON SALE

『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/

■【動画】「Get Up And Dance」MV