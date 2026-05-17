◆米大リーグ エンゼルス２―１５ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２本の長打を放って今季最多５打点をマークするなど、４打数２安打、２四球、１盗塁の活躍を見せた。チームは１０安打で今季最多１５得点を奪って４連勝。貯金を「１０」とした。

大谷は４点リードの８回２死一、二塁の場面で右翼線にはじき返し、今季初の三塁打とすると、悪送球の間に一気に本塁に生還する“ランニング３ラン”となった。打球はワンバウンドで１度は球場のネットに当たった後に、フェンス手前を転々。右翼アデルもエンタイトルを主張するなど、混乱していたが、審判団は協議したが判定通りにインプレーで三塁打（２打点）＋悪送球となった。これで３戦連続の長打。打球が当たったネットは今季から設置されたものだといい、ロバーツ監督は「ここのグラウンドルールでは、ネットに当たってもインプレーなんだ。何をチャレンジしていたのか分からなかった。こちらからはよく見えなかったので、ファンが妨害したのか分からなかった。だから『リトルリーグホームランみたいだな』と思ったよ。全力疾走を見るのは良いことだね」と笑みを浮かべた。