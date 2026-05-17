◇インターリーグ ホワイトソックス―カブス（2026年5月16日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が16日（日本時間17日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」第2ラウンドに「2番・一番」で先発出場。3回に7試合ぶりとなる16号ソロをマークし、日本人野手メジャー1年目の本塁打数で03年の松井秀喜（ヤンキース）に並ぶ歴代3位となった。さらに5回の第3打席では17号2ランを放った。

データ分析を得意とする大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者は、自身のX（旧ツイッター）で、デビューから45試合で17本塁打に到達した村上の量産ぶりを分析。歴代3位タイのハイペースであるとした。

上位者は以下の通り。

2015-16年 サンチェス（ヤンキース）19

2017年 ホスキンス（フィリーズ）18

2026 村上（ホワイトソックス）17

2019 アルバレス（アストロズ）17

2017 ベリンジャー（ドジャース）17

1930 バーガー（ブレーブス）17

2014 アブレイユ（ホワイトソックス）16

1986 ジョイナー（エンゼルス）16

※所属は当時のもの