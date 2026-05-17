ケアラーの風景ささえるあなたへ…小説家・阿刀田高さん小説家の阿刀田高さん（９１）は昨年、認知症だった妻、慶子さんを８７歳でみとった。自宅で２年以上介護をした後、妻にうそをついて介護施設に入所させたという。「やれることはやり切った。後悔はない」と振り返る。最後の言葉を聞いて「ああ、よかった」と妻の異変に気付いたのは、２０２０年正月の温泉旅行の時。興奮した状態で、「あなた一人で行けばいい」などと