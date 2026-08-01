アストロズ
『アストロズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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救援転換の今井達也がアストロズ伝統のピンク姿でブルージェイズ戦に登場
チームの伝統でブルペン入り時にピンクのリュックとハットを着用するという
フルカウント
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ジャッジが屋外ランニングと筋トレを再開、今季中の復帰へ前進
スポニチアネックス
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ヤンキース・ジャッジが肋骨骨折後に初の屋外調整、今季復帰への意欲を示す
画像検査で回復が確認され、今季中の復帰に強い意欲を示している
スポーツ報知
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「解体危機」で団結…ブルージェイズが難敵アストロズに勝ち越し
延長10回にクレメントの決勝2ランが飛び出し、チームに勝利をもたらした
スポニチアネックス
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アストロズのアルバレスが延長で怠慢走塁、本拠地ファンからブーイング
延長10回無死二塁でスライディングせず間一髪タッチアウトとなる大失態
スポニチアネックス
2026年8月5日
2026年8月4日
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今井達也がブルペン転向初戦で3回パーフェクト、米ファンが驚嘆
3イニングをパーフェクトに抑え最速97マイルで5者連続空振り三振を奪った
フルカウント
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ブルージェイズのバーショが試合当日に対戦相手アストロズへ移籍
試合当日に青いシャツのまま反対側クラブハウスへ歩いて移動したとみられる
フルカウント
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今井達也がリリーフ転向後の初登板で3回無失点の快投を披露
7〜9回の3イニングを無安打無失点、5連続空振り三振を奪う圧巻の内容だった
フルカウント
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ブルージェイズGMが東地区最下位の低迷を謝罪、ファンとチームに詫びる
ア・リーグ東地区最下位で借金7と厳しい状況が続いており、GMは
スポニチアネックス
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アストロズ今井達也、MLBで初のリリーフ登板「持ち味を発揮できた」
スポニチアネックス
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今井達也がメジャー救援初登板で岡本和真をスライダーで三振に仕留める
岡本和真が今井達也のスライダーに空振り三振を喫し、今井に軍配が上がった
スポニチアネックス
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ブルージェイズがトレード期限前に主力を次々放出、今季の再建を決断
スポニチアネックス