◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽決勝 アルナスル０―１Ｇ大阪（１６日、キングサウード・ユニバーシティー・スタジアム）

Ｇ大阪はアウェーでアルナスル（サウジアラビア）に勝利し、２０１５年の天皇杯以来、１１シーズンぶり１０冠目のタイトルを獲得した。

大会前身のＡＣＬは２０２４―２５年シーズンから、ＡＣＬＥ（エリート）やそれに次ぐ大会のＡＣＬ２などに改変。前回のＡＣＬ２決勝は東地区のホームで開催され、今回は西地区のホーム開催。準決勝でバンコク・ユナイテッド（タイ）を２戦合計３―１で破って東地区を制したＧ大阪は、ポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドや同ＦＷジョアン・フェリックスらを擁するスター軍団・アルナスルの本拠地リヤドに乗り込んだ。

４月４日から５月１０日まで３７日間で１１試合を戦う過密日程を終え、１３日に現地入りしたＧ大阪。１５日の公式会見でイェンス・ビッシング監督は「ここまでの道のりは長く厳しいものでした。クラブにとっても歴史的瞬間の日」と節目の１０冠目を意識した。メディアから「攻撃的にいくのか守備的にいくのか」と問われたＤＦ中谷進之介も「僕らは攻撃的なチーム。アグレッシブにいきたい」と言い切った。

その言葉通り、試合は完全アウェーの中、Ｇ大阪が先制。前半３０分、１８歳ＧＫ荒木琉偉のシュートストップから果敢にボールをつないで攻め上がると、相手ゴール前で元チュニジア代表ＦＷイッサム・ジェバリが相手守備の一瞬の隙を突き、スウェーデン出身ＦＷデニス・ヒュメットにラストパス。前を向いたヒュメットが右足を振り抜くと、アルナスルのブラジル代表ＧＫベントも及ばず、ゴールネットが揺れた。１―０。前半はＧ大阪リードで折り返した。

後半もＧ大阪はプレスを緩めることなく、アルナスルの反撃をシャットアウト。途中出場の元日本代表ＦＷ宇佐美貴史らガンバイレブンは、中東の地で歓喜に浸った。

Ｇ大阪は、日本のクラブでＡＣＬ２初優勝。タイトル１０冠目は浦和に並び国内２位タイ（１位は鹿島の２１冠）となった。