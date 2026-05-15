岡田准一の愛車は？

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は2026年4月22日、本格SUV「DEFENDER（ディフェンダー）」のブランド・アンバサダーに俳優の岡田准一さんを起用したと発表し、就任発表会を実施しました。この現場で岡田准一さんは自身の愛車について語りました。

本格SUVディフェンダーのブランドコンセプトは「不可能を可能にする」（Embrace the Impossible）。1948年の誕生以来、圧巻のパフォーマンス、独創性に富んだデザイン、先進的なテクノロジーを融合させながら進化を続けてきたブランドです。

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今回のアンバサダー就任にあたって岡田さんは「かっこいい大人になりたいと幼いころから胸に想いを抱いてきました。ディフェンダーは時にタフであり、時に強さを内に秘めたしなやかさをもつ存在です。その在り方は、まさに僕の思い描いてきたかっこよさそのものだと感じています。

『不可能を可能にする』ディフェンダーのスピリットは、常に挑戦を続けてきた僕の道は間違っていなかったと思わせてくれます。これからはディフェンダーとともに、皆様一人ひとりの挑戦を後押しできる存在でありたいと思っています」とコメントしました。

今回の会見では、そんな岡田さんが“自身の愛車”についても明らかにする場面がありました。岡田さん自身の愛車は今回アンバサダーに就任したディフェンダーの中でも最も大きい「130」と呼ばれる3列シートモデル（現在は商用の5人乗りモデルOUTBOUNDも存在）だといいます。

ボディサイズは、全長5275mm×全幅1970mm×全高1995mmとかなり大柄。岡田さんはこのサイズについて「とても大きいけど、意外と運転しやすい」と語っています。

パワートレインは、3.0リッター直列6気筒ディーゼルエンジンとマイルドハイブリッドシステムの組み合わせ、もしくは5.0リッターV型8気筒エンジンのどちらかです。

価格は、5人乗りモデルOUTBOUNDが1299万円から、ディーゼルエンジンモデルのXが1604万円から、V8エンジン搭載のV8が1836万円からです。

どのグレードに岡田さんが乗っているのかは明らかにされませんでしたが、同モデルをとても気に入っている様子でした。