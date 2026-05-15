ケンコーマヨネーズ、「世界を旅するドレッシング」2品を発売、非日常を手軽に味わえる海外テイスト

円安の影響で海外旅行の費用が高騰し、日本人の旅行者数が減少している。そんな中、ケンコーマヨネーズは、まるで各国を旅している気分で世界の味わいを楽しむことができる「世界を旅するドレッシング」2品を5月1日、新発売した。世界各国で親しまれている、その土地ならではの味わいを再現しており、旅行しなくても非日常を手軽に味わえる海外テイストのドレッシングだ。

「シルタースタイル〜シルキーオニオン〜」(500ml)は、ドイツ最北端に位置するヨーロッパで有名なリゾート地「シルト島」をイメージした、たまねぎの美味しさを存分に味わえるドレッシング。上品な乳白色が食材の色を引き立て、料理を華やかに仕上げる。揚げポテトやケールなどの苦み野菜、アボカドなどと相性がいい。

世界を旅するドレッシング「シルタースタイル」を使った「揚げポテトのシルタースタイル和え」

「チポトレ〜スモーキーホットチリ〜」(500ml)は、メキシコの伝統ある歴史の中で生まれ、現代でも欠かせない調味料となった燻製唐辛子「チポトレ」の風味を楽しめるドレッシング。スモーキーな香りとまろやかな辛味が特徴。多彩なスパイスが生み出す複雑な旨味と奥深い味わいで、サラダを魅力的に仕上げる。豆サラダやタコス風サラダ、サンドイッチなどがおすすめ。

世界を旅するドレッシング 「チポトレ」を使った「豆と焼きコーンのチポトレ和え」

4月3日に都内で開かれた新商品発表会で、マーケティング部の中本壮哉氏は「世界の料理に興味関心があっても、物価高や円安の問題から実際に海外に行くのはハードルが高い」と現状を分析。そのような中、「各国を旅している気分になれるという価値は、お客様のニーズを満たすと考えた」と経緯を説明した。

また、世界の料理に関するアンケート調査を引き合いに出して「家では作れないような料理を手軽に食べられる点や知らない味と出会える点が魅力だ」と話し、「世界をめぐる味が、食を豊かに華やかにする。心が弾むような旅へ皆さまをご案内したい」と紹介した。