東京証券取引所が１４日に発表した５月第１週（５月７～８日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆２３５１億２８２２万円と６週連続で買い越した。前週は３５７６億３５２２万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１０１９億円の売り越し。現物・先物の合計では１兆１３３１億円と２週ぶりに買い越しとなった。前週は５７８０億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は４９７８億９１７３万円と４週ぶりの売り越し。信託銀行は５２１億２３３０万円と２週ぶりに売り越した。事業法人は７５２億４１０１万円と６週ぶりに売り越した。この週の日経平均株価は終値ベースで３２００円５３銭（５．４％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS