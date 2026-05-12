光通信 <9435> [東証Ｐ] が5月12日昼(12:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1200億円→1510億円(前の期は1175億円)に25.8％上方修正し、増益率が2.1％増→28.5％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の496億円→806億円(前年同期は693億円)に62.4％増額し、一転して16.4％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上収益は、電力取引価格が想定を下回ったこと等により、前回の予想を下回る見込みとなりました。一方、営業利益は子会社株式の売却に伴う一過性利益の計上等により、また、親会社の所有者に帰属する当期利益は円安に伴う金融収益の増加等により、それぞれ前回の予想を上回る見込みとなりました。なお、税引前利益についても一定の見通しが得られたことから、業績予想を公表いたします。（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があります。