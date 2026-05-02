電車内では、座席の使い方や荷物の置き方をめぐるトラブルが後を絶たない。

2025年に日本民営鉄道協会が実施した「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、1位が「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」、2位が「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）（31.9％）」、3位が「騒々しい会話・はしゃぎまわり（30.2％）」となっている。

座席の使い方に対する不満は、依然として多くの利用者が感じている問題のひとつだ。

山田真奈さん（仮名・20代）は、学生時代、帰宅中の電車で座席をめぐる場面に直面した。

1人分しか空いていない座席に2人で着席...周囲がざわつく

野球観戦の帰りに乗っていた電車内は、座席がほぼ埋まるほどの混雑で、山田さんは横並びのシートに座っていた。

「隣にちょうど『1人分のスペース』が空いていました」

そこへ2人の女性がやってきたが、どちらかが座る様子はなく、そのまま並んで山田さんを押し込むように座ってきたという。

「いけるいける」

「詰めたら入るって」

そう言いながら両隣の乗客を押すような状況になり、肘や膝が当たっていた。足を閉じていても接触は避けられず、座っていること自体が負担に感じられたそうだ。

「座り続けるのは、ムリだと思いました」

山田さんは耐えきれず席を立った。すると2人は、「なんで？」「大げさじゃない？」といった声をあげたという。

「どう考えても座れない」状況に戸惑い

そのやり取りを見て、隣に座っていた男性が「もう少し詰めるので、どうぞ座ってください」と声をかけてくれた。しかし、山田さんは「すみません、結構です。どう考えても座れないので......」と断った。

その後、1人の女性が謝罪したものの、2人がそのまま座り続けていたため、山田さんは会釈だけを返したという。

「どう受け止めていいのか分からず、何も言えませんでした」

すると2人は、「無視されたんだけど」「なんか、こっちが悪い感じ？」と小声で話していたが、山田さんは応じず前に立ち続けた。

快速電車だったため、次の停車駅までしばらく時間があった。その間も、あえて立った状態で過ごしたという。そして、駅に到着し、乗客が入れ替わるタイミングで別の席へと移動した。

「どうして、『あのような座り方』をしたのか、意味が分かりませんでした」

電車内では限られたスペースを複数人で共有する場面が多い。座席の使い方ひとつで周囲に影響を与えることもある。混雑時ほど、適切な距離感と配慮が求められそうだ。