中村雅俊、妻・淳子さんが急病で死去 73歳 突然の別れに「現実を受け止めることができません」【報告全文】
俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻・淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。
【画像】妻・五十嵐淳子さんのプロフィール
サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
中村のコメントも掲載されており「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけている。
■報告全文
【訃報】
日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。
去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、
近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。
あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。
今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。
また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。
以下は中村雅俊のコメントです。
俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。
その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。
これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。
中村雅俊
2026年5月2日
株式会社ノースプロダクション
【画像】妻・五十嵐淳子さんのプロフィール
サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
中村のコメントも掲載されており「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけている。
【訃報】
日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。
去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、
近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。
あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。
今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。
また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。
以下は中村雅俊のコメントです。
俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。
その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。
これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。
中村雅俊
2026年5月2日
株式会社ノースプロダクション