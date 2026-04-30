ネタ系コスプレイヤーとして活動する「バーロー」さんが2026年4月27日、離婚を報告し、ネットの注目を集めている。

バーローさんは、ホラー映画『13日の金曜日』シリーズに登場する殺人鬼「ジェイソン」のコスプレや筋肉を活かした名画コスプレなど、「ネタ系」のコスプレで人気を集めるコスプレイヤーだ。ロックバンド「月極フラッフィーズ555」のメンバーとしても活動している。

27日の投稿では、「みなさまに僕からお知らせ」として、離婚を報告した。

結婚式を挙げたのは3月8日だったといい、「結婚式終わりの3月8日の夜？ 3月9日には自宅の部屋に無言で離婚届がバーンと置かれてまして、嫁が帰って来なくなりまして」と説明。

話し合いをするも「離婚するの一点張り」で、「『なんかもう好きじゃない事にきづいた』『結婚式の前から既に離婚する事を決めてた』などという話まで聞かされまして」と明かした。

「たしかに結婚式の1〜2週間前から様子がおかしいような気はしてたんですがこんな事になるなんて気づかず」と振り返った。

結婚式当日の離婚宣言だったことから、バーローさんは「離婚するの決めてて結婚式やってどんな気持ちでみんなに祝われてたん？ みんな時間とお金使って来てくれてんで？」と言い聞かすも、「何故が逆ギレされるしで僕もムカついたし向こうがとにかく離婚離婚と自分の意見しか言わないので みんなにお祝いの言葉をたくさん頂いたんですが離婚いたしました」とした。

「『なんでもっと大切に出来なかったんだろう』と自分を責める毎日」

離婚後の心境については、「ポジティブサイコパスの僕でも流石に結婚式直後に離婚、7年一緒にいた人とお別れして1人になって、『なんでもっと大切に出来なかったんだろう』と自分を責める毎日で正直メンタルめちゃくちゃ落ちてます」としたバーローさん。

「親しい友達からは『バーローもメンタル落ちる事あるんやな！ 気にもとめてないのかと思ってた。だいぶ人間らしくなったね』と離婚よりも俺が病んでる事に驚かれてるレベル」とつづった。

なお、籍を入れたのは「去年の7月7日」であり、「結婚0日の超スピード離婚とかではないです」という。

「お嫁さんにはお嫁さんの理由がある バーローさんにも悪いところがあった」

後の投稿では、「ちなみに結婚式の費用の7割はうちの親が出してくれたんですよね...。そんで元嫁は自分の分の御祝儀だけ持っていって費用渡してもくれないんですよね...」とも明かした。

同棲開始時に相手の親からは「家電とか100万分くらい」を贈られたといい、「向こうの親にそれ置いてくからチャラでしょみたいに言われたけどほんとにチャラでいいのかわからなくなってきた」と困惑をつづっている。

バーローさんの離婚報告には、「ネタ投稿だと思って最後まで読んだらネタじゃなくて泡吹いた」などと驚く声のほか、元妻の浮気を疑う声なども寄せられた。

バーローさんは「色々我慢させてたみたいやし俺にも悪いとこあったしお互い様かな?と無理やり納得してます」とつづった上で、式に参列したという人からの「わたしこの結婚式に出席してた。お嫁さんの不倫とか言ってる人多いけどそういう事じゃないと思う。お嫁さんにはお嫁さんの理由がある バーローさんにも悪いところがあったと思う。まぁ結婚式の次の日離婚はさすがにえぐいなと思ったけど」との投稿をリポスト（拡散）している。