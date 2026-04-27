M!LKの決意表明「アイドルパワー」リリース アイドルを応援するすべての人に贈る“きらめきソング”
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最新プロジェクト『モー烈モー進！リリースプロジェクト2026』の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー」をきょう27日に配信リリースした。
【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
これまでに「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集めているM!LK。「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールが込められた1曲となっている。
楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、M!LK自身もまた“アイドル”という存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、聴く人それぞれの日常に光を届ける“きらめきソング”に仕上がっている。
なお、きょう27日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』にて「アイドルパワー」をテレビ初披露予定。M!LKの新たな魅力が詰まったパフォーマンスを届ける。
【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
これまでに「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集めているM!LK。「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールが込められた1曲となっている。
なお、きょう27日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』にて「アイドルパワー」をテレビ初披露予定。M!LKの新たな魅力が詰まったパフォーマンスを届ける。