佐久間朱莉は今季海外メジャー初戦をパーで滑り出した（撮影：南しずか）

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＜シェブロン選手権　初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。日本勢は15人が出場する。

【写真】ほとんどプール？　これが新コースに用意された池です

日本時間午後9時15分には1番パー5の第1組で西村優菜が、10番パー4の1組目で佐久間朱莉がスタートし、ともにパー発進を決めた。続いて岩井明愛が同9時27分に1番からコースに飛び出す。昨年の「AIG女子オープン」（全英）覇者で、メジャー連勝がかかる山下美夢有は、同10時27分に1番から競技を開始。インからは竹田麗央、畑岡奈紗、原英莉花、神谷そらが午前組でプレーする。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、午後組のひとりで連覇への挑戦を開始する。同24日午前3時39分に、ネリー・コルダ、リリア・ヴ（ともに米国）との“歴代女王組”でスタートする。
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