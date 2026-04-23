＜速報＞今季メジャー初戦が開幕！ 佐久間朱莉と西村優菜パー発進、前年覇者・西郷真央は深夜スタート
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。日本勢は15人が出場する。
【写真】ほとんどプール？ これが新コースに用意された池です
日本時間午後9時15分には1番パー5の第1組で西村優菜が、10番パー4の1組目で佐久間朱莉がスタートし、ともにパー発進を決めた。続いて岩井明愛が同9時27分に1番からコースに飛び出す。昨年の「AIG女子オープン」（全英）覇者で、メジャー連勝がかかる山下美夢有は、同10時27分に1番から競技を開始。インからは竹田麗央、畑岡奈紗、原英莉花、神谷そらが午前組でプレーする。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、午後組のひとりで連覇への挑戦を開始する。同24日午前3時39分に、ネリー・コルダ、リリア・ヴ（ともに米国）との“歴代女王組”でスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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