ゴルフ情報ALBA.Net
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お助けドルフィンが激スピンに！ ノーメッキのキャスコ『DW-125G High Spin』、9月11日デビュー【打ってみた】
キャスコから、新作ウェッジのアナウンス。「やさしく、ラクに100ヤード以内ワンピンに寄せるドルフィンウェッジからスピン性能を向上させたハイスピ…
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あふれる熊本への思い 首位発進・鈴木愛が被災地に1000万円寄付「もらったお金をほかの人に」
＜北海道meijiカップ初日◇7日◇札幌国際カントリークラブ 島松コース（北海道）◇6709ヤード・パー72＞「ここ2?3年は休み明けがあまり良くなくて……
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首位発進もグリーン上での開眼も“10年ぶり” 金田久美子「あと1回は勝ちたい」
＜北海道meijiカップ初日◇7日◇札幌国際カントリークラブ 島松コース（北海道）◇6709ヤード・パー72＞7バーディ・3ボギーの「68」をマークした金…
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鈴木愛が大会2勝目へ首位T発進 安田祐香、吉澤柚月ら5位
＜北海道meijiカップ初日◇7日◇札幌国際カントリークラブ 島松コース（北海道）◇6709ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。【…
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「パーティーしようぜ！」身長154cmの小さなドラコン女子・鈴木真緒が人生初のホールインワン！ 173yを5番アイアンで会心のショット
身長154cmで最長飛距離は328ヤード、ドラコンプロとして活躍する鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。「人生初のホールインワン達成」を嬉しそうに…
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セキ・ユウティンが前髪パッツンに！ 新ヘアスタイルに「美しすぎて怖い」「プロゴルファーには見えない」とコメント殺到
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。今週は「北海道meijiカップ」に参戦するため、愛犬・福宝と一緒に北海道に遠征。ログハウス…
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「PING」×「ECCO Leather」がコラボ！ 経年変化を楽しむ上質な『ARIZONA DESERT』コレクション、9月15日限定デビュー
ピンゴルフジャパンが、世界的なサステナブルレザーブランド「ECCO Leather」とコラボしたプレミアムコレクション『ARIZONA DESERT』シリーズを発表し…
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＜速報＞入谷響が単独首位 永井花奈、金田久美子ら1差追走
＜北海道meijiカップ初日◇7日◇札幌国際カントリークラブ 島松コース（北海道）◇6709ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している…
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夏場の重いグリーンで女子プロはパターを替える アマチュアは「腹筋に力を入れてください」【大西翔太のHOTSHOT】
青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお…
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世界の最新スイングは「圧縮」がキーワード！ 久常涼が飛んで曲がらない理由
2024年から米国男子ツアーに本格参戦し、ツアー優勝を狙う久常涼。そのスイングを、プロコーチ・阿河徹が詳細に分析。アマチュアが参考にしたいポイン…
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女子プロたちが過ごしたオープンウィーク 堀琴音は人生初の…！ 六車日那乃は新幹線でとんぼ返り…！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。今週から「北海道meijiカップ」でツアーが再開。そこで選手たちにオープンウィーク中の過ごし方…
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「61」マークのホスラーは勝てば70人抜き！ 大逆転プレーオフ進出なるか
＜ウィンダム選手権初日◇6日◇セッジフィールドCC（ノースカロライナ州）◇7131ヤード・パー70＞米国男子ツアーレギュラーシーズン最終戦は次週か…
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「いつかはクラウン」「シーマ現象」……あの熱狂を覚えているか？ バブルのゴルフ場を彩った名車たち
バブル時代、ゴルフ場の駐車場はクルマ自慢の場でもあった。ゴルフに行くにはクルマが一番便利な乗り物だけになおさらで、高級車ばかりが並んでいた。…
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金田久美子がツアー通算500試合に参戦！ プロ18年目の大記録達成に「あんびりーばぼー」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。先々週に開催された「大東建託・いい部屋ネットレディス」がツアー通算500試合目の出場だったことを投稿。…
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石川遼は12位発進 杉浦悠太20位/米男子下部
＜ピナクルバンク選手権初日◇6日◇ザ・クラブatインディアン・クリーク（ネブラスカ州）◇7721ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツア…
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首位通過の岩永杏奈がマッチ1回戦に勝利 廣吉優梨菜も2回戦へ/全米女子アマ
＜全米女子アマ3日目◇6日◇ザ・オナーズ・コース（テネシー州）◇6539ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー世界一を決める戦いの3日目は順延…
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小祝さくらが長岡花火を満喫 束の間のオフも最後は「見るってすごく過酷だなぁ」【女子ツアーの“ヒトネタ”】
ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞…
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松山英樹は5アンダー暫定11位 第1Rは悪天候のため順延
＜ウィンダム選手権初日◇6日◇セッジフィールドCC（ノースカロライナ州）◇7131ヤード・パー70＞米国男子ツアーのレギュラーツアー最終戦が開幕し…
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不動裕理が故郷・熊本の地震に心痛「自然が怖いな」 被災地を思い過去2勝の戦いへ
＜北海道meijiカップ事前情報◇6日◇札幌国際カントリークラブ 島松コース（北海道）◇6709ヤード・パー72＞ツアー50勝を挙げている不動裕理が、故…
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笹生優花主催ジュニアイベントに宮里美香らが参加「純粋にゴルフを楽しんでほしい」
米国女子ツアーを主戦場とし、国内ツアー通算2勝、海外女子メジャー「全米女子オープン」2勝を誇る笹生優花が、5日からの2日間、ジュニアイベント「第…