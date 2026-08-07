ゴルフ情報ALBA.Net

「いつかはクラウン」「シーマ現象」……あの熱狂を覚えているか？ バブルのゴルフ場を彩った名車たち

バブル時代、ゴルフ場の駐車場はクルマ自慢の場でもあった。ゴルフに行くにはクルマが一番便利な乗り物だけになおさらで、高級車ばかりが並んでいた。…