レトロ感にズキュン♡【Can★Do】の「キャラグッズ」がカワイイ！！！

おしゃれでかわいい雑貨もプチプラでゲットできる【Can★Do（キャンドゥ）】から、平成女児に刺さる「SWIMMER（スイマー）」の「ファンシー雑貨」が登場。どこかなつかしさのある絵柄とポップな色づかいで、持っているだけで気分が上がりそうなグッズがそろっています。注目商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみて。

色も柄も形もかわいいシール

@ftn_picsレポーターHaruさんが「平成女児に刺さる」と大興奮なのが「SWIMMER ダイカットシール 3P B」です。困り顔のクマやレインボーカラーのハートがデザインされたシールは色づかいも形も可愛くて、スマホケースに挟んだり日常使いのアイテムをデコレーションしたりと、いろいろな場面で使えそう。異なる絵柄が3枚セットで\110（税込）で買えるのもうれしいポイントです。デザイン違いのAもあるので、ぜひチェックしてみて。

かわいくて便利なメモ

動物などSWIMMERらしいイラストがかわいい「SWIMMER ダイカットメモ」。1枚ずつ切り離して使える、手のひらサイズのメモ帳です。40枚で\110（税込）とコスパも優秀かも。メモやシール以外にも、ボールペンやミニトートなどいろいろな商品があるので、お気に入りを見つけてみて。

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writer：Yuri.A