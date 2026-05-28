きょう（28日）、茨城県水戸市で、医療法人の理事長の男が、自ら経営する医療施設の女子トイレに小型カメラを設置し、およそ100人を盗撮したとして逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、茨城県水戸市の医療法人社団啓和会・理事長の久保田光博容疑者（47）です。久保田容疑者は、2024年12月25日、理事長を務める水戸市内の医療施設2か所の女子トイレに、小型カメラを設置して盗撮した疑いがもたれています。警察