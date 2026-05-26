「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、6月5日（金）から、Disney Collection『ふしぎの国のアリス』の新作を、全国の店舗および公式WEBストアで発売する。【写真】おそろいの「ポーチ」もかわいい！新作コレクション一覧■公開75周年を記念したデザイン今回『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念して発売されるのは、アリスをイメージしたホワイトやブルー、ブラックを取り入れ、物語の世界観を存分に表現したア