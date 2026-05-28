テレビ朝日は２８日、「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）を６月１５日の放送で終了すると発表した。１８日深夜放送分で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出したことで、物議を醸す事態になっていた。【番組公式サイトでの報告全文】「あのちゃんねる」終了のお知らせこの度、社内及び関係者の方々と協議した結果、６月１５日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにし