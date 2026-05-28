栃木県上三川町の強盗殺人事件で、主導したとみられ海外に逃亡した40代の男は、指示役として逮捕された夫婦の夫と以前から知人関係にあったことがわかりました。またこの男が、凶器のバールを購入していたことも新たに分かりました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害されたものです。警察は指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑い