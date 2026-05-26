「開運」や「神頼み」に興味を抱く女性は多いもの。とはいえ、あからさまなアイテムが部屋にあると、現実主義の男性の目には「理解できない」と映ってしまうようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性406名に聞いたアンケート調査を参考に「遊びに来た男子がドン引きするスピリチュアルインテリア」をご紹介します。【１】法外な値段で買わされていそうな「パワーストーン」「下手に話題に出すと、自分も買わされそうで怖い