記事ポイントローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が東武百貨店 池袋本店に初出店する「リストランテ・アルポルト」片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」佐藤 真一氏がコラボした東武限定コースが4,950円（1人前）で提供される同時開催の「チーズとアイスSHOW」では初出店3ブランドのチーズグルメとかき氷・ソフトクリームが11店舗に揃う 東武百貨店 池袋本店の8階催事場で、2026年5月28日（木）から6月2日