お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に出演。交際が報じられていた「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚を発表した上で週刊誌に注意喚起を行った。前段で別の話題を語っていた中、突然リリーが「結婚しました」と唐突に報告し、前の話題を進めようとした。相方の盛山晋太郎が「ちょっと待ってくれ、おっさん！おっさん！