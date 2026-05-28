世界最大級の音楽ソフト＆関連グッズ販売チェーン「タワーレコード」の店舗発表が各地で相次いでいる。タワーレコードはこの日まで、公式サイトで町田店や水戸オーパ店の閉店を発表。町田店は26日、店舗の公式Xで「【閉店のお知らせ】誠に勝手ながら、タワーレコード町田店は、2026年7月6日(月)をもって閉店させていただくこととなりました。永きにわたり多くのお客様にご愛顧賜りましたことを心より感謝申し上げます」と発表した