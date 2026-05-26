SNSショートアニメ「まっぴーちゅう！」にて、アーケードゲーム「マッピー」の稼働開始日である5月25日に誕生日を迎えたマッピーのお祝いする特別動画が公開。ファッションアイテムや雑貨も登場した。＞＞＞マッピーのアパレルや雑貨をチェック！（写真7点）『まっぴーちゅう！』は、1983年にアーケードで稼働を開始した『マッピー』をアレンジし、TikTok、YouTubeにて各話30秒ほどで展開しているショートアニメシリーズ。 ”超平