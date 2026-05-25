生活雑貨チェーンを展開するハンズは２５日、旗艦店の渋谷店（東京都渋谷区）を１１月に閉店すると発表した。１９７８年に開店したハンズ渋谷店は、４８年の歴史に幕を下ろすことになる。ハンズは閉店の理由を「賃貸借契約の満了に伴うもの」としている。ハンズ渋谷店は地下２階、地上７階建てで店舗面積は約５５００平方メートル。傾斜地に建つため建物の構造上、階層をつなぐ階段がらせん状に作られたのが特徴だ。ハンズが展