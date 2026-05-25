記事ポイント「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、秋葉原「ベルサール秋葉原」で入場無料開催5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとコラボした4つの脳汁屋台が登場約150個の提灯に映像を投影する提灯マッピングステージにDJ KOO（TRF）、テクノ法要が出演 「好き」を極める衝動を解放する体験型フードフェスが、東京・秋葉原に登場します。マルハンの東日本カンパニーが主催する『脳汁横丁2026』は、