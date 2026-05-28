今年３月、京都府南丹市で１１歳の安達結希さんが殺害された事件で、殺人や死体遺棄の容疑で逮捕されていた南丹市の会社員、安達優季容疑者について、京都地検は２８日、殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。 起訴状によりますと、安達被告は3月23日に南丹市の多目的トイレ内で結希さんの首を絞めて、窒息死させたとされ、遺体を市内の山林や、法面、雑木林、山林に自動車で移動させ運び込んだとされます。 安達優季被告は、結希