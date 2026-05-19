記事ポイント協同組合資材連が主催する第16回「革のデザインコンテスト2026」が6月1日から応募受付を開始プロダクト部門の最優秀賞・優秀賞作品はイタリア「リネアペッレ」で展示、最優秀賞には賞金20万円高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞を含む全2部門で、年齢・職業・国籍を問わず応募可能 日本全国の皮革関連企業で構成される協同組合資材連が、第16回となる「革のデザインコンテスト2026」を開催します。