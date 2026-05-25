5月末で閉店する「ヴィレッジヴァンガード」の本店＝9日、名古屋市ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（名古屋市）は、書籍や雑貨が並ぶ「ヴィレッジヴァンガード」の本店（同市）を5月末で閉店する。建物と設備の老朽化を理由に挙げており、全国展開する「遊べる本屋」の原点が約40年の歴史に幕を下ろす。会社の採算改善が課題となる中、店舗数は縮小傾向にある。本店の移転や建て替えの予定はない。会社は本店閉店に関