ライブドアニュース
ドアふみ
livedoor
東京ドームシティで点検作業中の男性作業員が転落か 救出活動続く
2026年4月21日 13時2分
リンクをコピーする
提供社の都合により、削除されました。
関連ニュース
東京ドームシティ 21日営業終了
女性作業員 体を挟まれ意識不明
東京ドームシティ 作業員が転落
東京ドームシティで作業員事故か
柑橘の個性を生かしたフェア開催
「PROJECT R.E.D.ルーム」提供へ
27日以降のカルディ最新セール
SEVENTEENらが「VR」で世界体験
5組のステージ VRで体感する公演
キルフェボン 苺フェア開催へ
ランキング
総合
国内
政治
海外
経済
IT
スポーツ
芸能
女子
1.
こんなことまで注意? 市長が苦言
2.
演習場で戦車暴発…2人死亡 大分
3.
「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
4.
大分の演習場で「戦車暴発した」
5.
店内ルールで注意 従業員を殴る
6.
ディズニー持ち込み 違反と波紋
7.
松本潤 三浦春馬さんに感謝か
8.
やす子の19文字に感謝の声相次ぐ
9.
村上宗隆58HRペースなのに放出論
10.
伊藤俊介 4月に結婚予定だった
11.
小室眞子さんの猛ダッシュに驚き
12.
福原愛さん TikTok投稿の危うさ
13.
鈴木おさむ氏の「本名」が話題
14.
立浪氏 少年野球チーム総監督に
15.
「村正」80年ぶりに輝き取り戻す
16.
トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
17.
困惑…鈴木奈々が体重を連続公開
18.
男児事件の報道 AV監督が斬った
19.
くるまの「ヤッた日」永野把握?
20.
神田愛花 後輩の挨拶無視を暴露
1.
こんなことまで注意? 市長が苦言
2.
演習場で戦車暴発…2人死亡 大分
3.
「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
4.
大分の演習場で「戦車暴発した」
5.
店内ルールで注意 従業員を殴る
6.
小室眞子さんの猛ダッシュに驚き
7.
「村正」80年ぶりに輝き取り戻す
8.
立浪氏 少年野球チーム総監督に
9.
男児事件「出所不明のビラ」の謎
10.
回転遊具で小学生骨折 利用禁止
11.
ドンファン元妻 取り調べを暴露
12.
加藤一二三さんに名誉十段追贈へ
13.
大きな巨大地震の可能性 1%程度
14.
男児事件報道「もういいんじゃ」
15.
訓練中に砲弾破裂 男性3人死亡
16.
埼玉県立小児医療センター、１０代男性の死亡受け事故調査委を設置…転院難しい患者１人の髄腔内注射を実施する方針も明らかに
17.
システム不具合でJAL53便欠航
18.
京都 周辺で相次ぐ連続不審事件
19.
とんこつ一強の地で味噌ラーメン
20.
堀江氏への予言は「大ハズレ」
1.
定年退職直前に「老後の夢」崩壊
2.
大腸がんで死去した妻の遺骨食す
3.
片山氏 刃物男は「私に会いに」
4.
男児遺棄 親族が出した結婚条件
5.
高市首相 靖国神社参拝は見送り
6.
「大人の喘息」患者は30年で3倍
7.
男児遺棄「父親に殴られていた」
8.
逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
9.
日本代表の選手 11歳で性加害か
10.
男児事件 着目すべきは家庭環境
11.
愛子さま購入? 福島名産品に反響
12.
『それは主観だ』に反発 竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
13.
親頼れず 20代の生活保護が爆増
14.
意外と知らない護衛艦座礁事故の真相。単なる人為的ミスではない、組織的欠陥の恐怖とは？
15.
4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
16.
小野田氏の真っ赤な服装が話題に
17.
知られざる「ホスト」の世界とは
18.
5道県の避難指示、18万人超
19.
激震のモームリ 法の越境ライン
20.
「父の話しないで」男児との関係
1.
日本人は「冷たい」 誤解の正体
2.
韓で「気持ちいい」は笑われる?
3.
米大統領 なぜ攻撃終了へ急ぐ
4.
「世界最古のタコ」称号はく奪
5.
大型タンカー 韓国へ入港控える
6.
伯インフルエンサー 競技中死亡
7.
ホルムズ封鎖で「不可抗力」宣言
8.
日本人から見た中国人の印象
9.
タイタニック生存者の胴衣で驚き
10.
旧統一教会に「疑惑」家宅捜索へ
11.
米タイム誌 日本と韓国から選出
12.
イスラエル兵士 キリスト像破壊
13.
マスク氏のAIへの発言に批判殺到
14.
中国「特大密航事件」を摘発
15.
姉の死…旅行勧めた自分責める
16.
トランプ氏「世論調査うんざり」
17.
「新たな戦争を正当化」と指摘
18.
米大使館職員と墨捜査員が事故死
19.
韓アイドル 兵役不正容疑認める
20.
独の外国人犯罪率 高いのか?
1.
トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
2.
定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
3.
最も疲労回復に効果がある食べ物
4.
現職を完全無視 役職定年の末路
5.
夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
6.
抗えぬ加齢による「脳の老化」
7.
アップルCEO 15年ぶりに交代へ
8.
駅近マンションに住み替え後悔
9.
年収1000万「社会保険料」に驚愕
10.
息子に年120万超え「余裕ゼロ」
11.
ノジマ 日立GLSの買収を検討
12.
大腸がんで死去した妻の遺骨食す
13.
「詰める上司」がいる職場の末路
14.
中部最大の連立化、名鉄″知立要塞″ 3度の延長で17年遅れも来年は一部高架化予定。その原因・現状＋若林駅の高架化は？
15.
「いつの間にか富裕層」の正体
16.
ふるさと納税 返礼品の還元率
17.
リフォーム 電気代大幅削減方法
18.
残業せぬドイツ 日本企業に驚き
19.
自転車追い越せず渋滞→疑問の声
20.
気温45度想定 新機能ウェア発表
1.
dポイントの不正利用防止 新機能
2.
povo2.0「認定中古スマホ」販売
3.
メモリ不足 価格高騰の背景
4.
次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
5.
少年が挑む「デスゲーム」公開
6.
Temuが国際模倣対策連合に加盟
7.
楽天モバイル、プラチナバンド対応のオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を一時販売停止！再開時期は未定
8.
戻るボタンの乗っ取り 違反に
9.
Windows 11は5月のアップデートでエクスプローラーの高速化やタスクバーの安定性向上などを含む大規模な信頼性アップデートを受ける予定
10.
メモリ高騰中。4Kゲームを簡単に楽しむ近道は高価な完成品ゲーミングPC…なのか？
11.
次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」および「motorola razr 70 ultra」が4月29日に海外で発表に！ティザームービーが公開
12.
出前館の営業利益マイナス30億超
13.
【これは便利だ】AndroidにAirDropがキタ！ GalaxyやPixelがiPhoneやMacとエアドロできるぜ！
14.
IPv6はなぜこんなに複雑なのか？ IETF元議長が語る
15.
ソフトバンク、衛星とスマホの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」を提供開始！Y!mobileやLINEMOでも利用可能
16.
Galaxy A25か、Galaxy S26か 名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2026/4/21
17.
カシオ 2026年4月発売のG-SHOCKを実機写真で！
18.
【Claude Code連携も】アンソロピックのデザインAI「Claude Design(クロードデザイン)」完全ガイド｜できること・使い方・活用事例まで全部解説！
19.
Anthropic、企業向け「Claude Enterprise」料金を引き上げていた
20.
ブラジルの規制当局がAppleとGoogleに「アプリストアで提供される賭博アプリで年齢制限が正しく行われていない」と通知
1.
村上宗隆58HRペースなのに放出論
2.
着ぐるみキャラ水没「危険」の声
3.
廃止すべき 大谷ルールに反発
4.
大谷 ベーブ・ルース氏超え達成
5.
ミセス公演花火で試合が2度中断
6.
そっくりだ 村上と似ている選手
7.
「彼が次のオオタニか」米震撼
8.
「ゴジラジャパン」可能性消滅か
9.
ド軍戦前 親友同士の絆が話題に
10.
なんだ? 大谷打席で珍事件発生
11.
F1 大規模ルール変更の可能性も
12.
日本史上最大の一戦は短期決戦か
13.
大谷 エンゼルスの歴史から抹消?
14.
侍Jの井端監督が退任 WBCは8強
15.
「吉田正尚なぜ代打」米メディア
16.
村上 大谷に大差つける指標あり
17.
NBA 身長224cmの「エイリアン」
18.
米の人気発信者 服装が物議醸す
19.
ド軍ファン歴50年なのに…怒り
20.
「なぜ完投させない」中日へ疑問
1.
ディズニー持ち込み 違反と波紋
2.
やす子の19文字に感謝の声相次ぐ
3.
松本潤 三浦春馬さんに感謝か
4.
伊藤俊介 4月に結婚予定だった
5.
福原愛さん TikTok投稿の危うさ
6.
鈴木おさむ氏の「本名」が話題
7.
困惑…鈴木奈々が体重を連続公開
8.
神田愛花 後輩の挨拶無視を暴露
9.
男児事件の報道 AV監督が斬った
10.
くるまの「ヤッた日」永野把握?
11.
「数字の奴隷」がん配信者の脱却
12.
男児事件 住民は「殴打」目撃か
13.
中森明菜 今も震えが止まらず？
14.
生放送中のマツコ「NHKを見て」
15.
男児遺棄「差し控える」は異例
16.
進撃のノア 元夫ヒカルに質問
17.
セブンのたこ焼き「コスパ悪い」
18.
国立 ミセスの公演めぐり謝罪
19.
家事代行の洗う食器臭すぎて嘔吐
20.
「月曜から夜ふかし」世界進出へ
1.
ユニクロ神デニムの50代着回し術
2.
3COINS本部社員の愛用＆購入品
3.
キャンメイク2026年夏新作
4.
「私って面倒くさい？」後輩即答
5.
リピート買いしたい業スーの冷食
6.
北欧と日本の「働き方」に違い
7.
GUから登場「大人の一軍パンツ」
8.
4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
9.
スクワットとランジで美ボディへ
10.
洗面所の「即捨てるリスト」5つ
11.
お盆に実家帰省 祖父の霊の真意
12.
GU 大人気ストライプシャツ紹介
13.
メンエス嬢が語る「依存」の過去
14.
マンネリ解決「大人ボブ」に注目
15.
「ビックリマンチョコ」抽選販売
16.
不良少年の救いの場所 続編続出
17.
新たな冒険がさらに進化！美しさと滑らかさがアップした【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がAmazonで登場中！今すぐゲットしよう！
18.
スタバ 好評のソーダが今年も
19.
50代買うべきしまむら名品 絶賛
20.
軽自動車に300万「母ブチギレ」