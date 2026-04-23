点検中の作業員が、落下してきた遊具の一部に体を挟まれる事故があった東京ドームシティの現場＝21日午後、東京都文京区（共同通信社ヘリから）東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で落下した遊具に挟まれ、作業員の女性（24）が死亡した事故で、遊具の座席部分を持ち上げる油圧の油が漏れていたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は落下原因とみて詳しい状況を調べている。女性は遊具の