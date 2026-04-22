東京ドームシティアトラクションズ」での死亡事故を受け、現場検証に向かう警視庁の捜査員＝22日午前9時20分、東京都文京区東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で、遊具を点検中の作業員の女性が落下してきた遊具の一部に体を挟まれ死亡した事故で、警視庁は22日、業務上過失致死容疑で現場検証した。落下原因を調べる。死亡したのは、遊園地を運営する「東京ドーム」の社員上村妃奈さん（24）＝東京