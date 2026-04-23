東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で落下した遊具に挟まれ作業員が死亡した事故で、遊具の座席部分を持ち上げる油圧の油が漏れていたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は落下原因とみている。