東京ドームシティで女性従業員が死亡した事故で、制御パネルを誰も操作していなかったことが分かりました。22日、現場検証が行われ、警察は業務上過失致死の疑いも視野に調べを進めています。ゴールデンウィーク前に人気施設で起きた痛ましい事故。21日正午ごろ、東京・文京区後楽園にある「東京ドームシティ アトラクションズ」で屋外遊具の「フライングバルーン」に従業員の上村妃奈さん（24）が挟まれ、搬送先の病院で死亡が確