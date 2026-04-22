東京・文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」の遊戯機器で作業中の20代女性が死亡した事故を受け、東京ドームシティは21日、アトラクションズの全ての遊戯機器について、当面の間営業を休止すると公式サイトで発表。「今回の事態を極めて深刻に受け止めております」と謝罪した。【写真】ブルーシートで閉鎖…消防車も駆けつけて騒然とする東京ドームシティ東京ドームシティアトラクションズ」を運営する株式会