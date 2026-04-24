4月21日、東京ドームに隣接する「東京ドームシティ アトラクションズ」の遊具「フライングバルーン」の点検作業を行っていた女性作業員が遊具に挟まれ死亡する事故が発生した。「同遊具は、柱を中心に回転しながら、上昇と下降を繰り返す回転昇降式の遊具です。20代の女性作業員が脚立に乗って点検作業をしていたところ、事故が発生したようです」（事件記者）119番通報があったのは11時50分。ところが、女性が救出されたのはそれ